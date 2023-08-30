瓜地馬拉種子黨遭停權 要求推翻決議

（法新社瓜地馬拉市29日電） 瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛所屬的種子黨遭停權後，該黨今天要求最高選舉法院推翻停權決議。

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瓜地馬拉最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）28日應檢察官要求，下令暫時將種子黨（Semilla）停權。阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）稱此舉是政治迫害，此事也受到美國和歐盟的批評。

種子黨律師葛瑞羅（Juan Gerardo Guerrero）今天告訴記者，該黨正要求法院撤銷決議。

64歲的阿雷巴洛是名社會學家，也是前外交官，他在瓜地馬拉8月20日的總統大選決選中，意外地獲得壓倒性勝利。

瓜地馬拉選民希望由新面孔掌權，阿雷巴洛競選時力倡反對政府貪腐，這樣的訴求似乎引起選民的共鳴。

在投票之前，檢察官試圖將種子黨停權，並下令突襲搜索該黨辦公室。

6月25日首輪投票後，法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）在檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）要求下，下令選舉法院將種子黨停權，等候該黨黨員註冊疑似異常的調查結果。

歐瑞亞納和卡魯奇切都在美國的「貪腐人士」名單上。

當時法院表示，在選戰進行之際，不能將政黨停權。但在投票結束後，法院決議暫時將種子黨停權。

分析人士告訴法新社，此舉不會影響阿雷巴洛在明年1月就職，但會對種子黨在國會的工作造成影響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國政府「仍對那些試圖破壞瓜地馬拉民主的人還繼續採取的行動感到憂心。」

針對種子黨的舉措，在瓜地馬拉引發多起抗議檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）的活動，而波拉斯同樣被美國視為「貪腐」的一員。

阿雷巴洛將接替賈麥岱（Alejandro Giammattei）成為瓜地馬拉總統，結束12年來該國由右翼政府統治的局面。

© 2023 AFP