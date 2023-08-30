127年老水管爆裂擾亂交通 紐約市區大淹水

（法新社紐約29日電） 驚人的大水灌入美國紐約「時報廣場」（Times Square）旁繁忙的地鐵站，起因是一條古老的總水管今天在使用超過一世紀後破裂。

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紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）發布影片和照片，顯示大水於當地時間凌晨3時左右，湧入曼哈頓（Manhattan）中心的「時報廣場－42街」（Times Square-42nd Street）站。

大都會運輸局表示，整個上午共有180萬加侖的水湧入地鐵站內。

在早上通勤的交通尖峰時期，淹水問題持續擾亂紐約市一些最繁忙的路線運行，包括1號線、2號線、3號線。

紐約市公共運輸局（New York City Transit）表示，爆裂的水管是1896年安裝的20�賈鞴芟摺４笏�也淹沒了市中心街道，積水深達數�肌

事發後，當地交通中斷，供水也被切斷，數百名大都會運輸局人員和工程師忙着抽水和清理。截至中午，一切才恢復正常。

紐約地鐵系統始於1868年的地面列車，1904年開始營運地下路線，是全世界最龐大複雜的地鐵系統之一，全年無休，每天24小時營運，但在一個人口超過850萬的大都市中，紐約地鐵的基礎設施往往顯得殘破不堪。

時報廣場周圍滿是大量霓虹燈廣告看板和招牌，每年都吸引數以百萬計的觀光客。

© 2023 AFP