88名中國公民涉及網愛詐騙 遭印尼警方逮捕
（法新社印尼巴淡島30日電） 印尼警方今天表示，數十名中國公民因涉嫌經營網路愛情詐騙集團而在印尼被逮捕，該集團使數百名在中國的受害者深陷泥淖。
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印尼警方昨天根據中國同行情報，在廖內群島省（Riau Islands）巴淡市（Batam city）的一個工業園區逮捕了83名男子和5名女性。
警方表示，該網路愛情詐騙集團敲詐數百名中國受害者，其中許多人是公職人員。
廖內群島省警方發言人紮瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）今天告訴法新社：「我們正在調查受害者中是否有印尼人。如果沒有，詐騙者將立即被驅逐出境。」
詐騙者在視訊通話中假裝對受害者有感情。
女詐騙犯被指控引誘受害者，接着在視訊通話期間要求受害者從事與性有關的行為，其他犯罪同夥則負責錄下影片。
而後詐騙犯會開始勒索受害者，威脅受害者如果拒絕彙錢給他們，便會將影片外流至社群媒體。
目前還不清楚這個網路愛情詐騙集團已經經營多久，以及敲詐了多少錢。
警方此前曾表示，在中國打擊國內網路詐騙後，許多詐騙者已轉移到印尼和其他東南亞國家。
2019年，印尼警方在一起騙取受害者高達數百萬美元的網路詐騙案中，逮捕了85名中國公民以及6名本國人。
© 2023 AFP