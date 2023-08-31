加彭強人之子遭推翻 首都民眾歡騰

（法新社自由市30日電） 加彭政變領導階層於26日爭議性大選過後發動政變，推翻以64.27%得票率贏得第3任期的阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba），接着指派軍事將領恩古瑪（Brice Oligui Nguema）出任過渡總統。

廣告 繼續瀏覽後續

軍事政變終結了彭戈家族（Bongo family）55年統治之後，恩古瑪這位經驗豐富又廣受同袍愛戴的精銳共和國衛隊領袖，以勝利之姿被軍隊高高舉起，

阿里．彭戈被軟禁在家，恩古瑪成為非洲最新一位軍事領導人之際，首都自由市（Libreville）和經濟樞紐讓蒂爾港（Port-Gentil）街頭都有歡欣鼓舞的慶祝活動。

48歲的恩古瑪自2019年以來一直是共和國衛隊這支加彭最強大軍隊的首長。知情人士表示，恩古瑪充滿魅力且備受愛戴。

身為加彭維安部隊的基石，恩古瑪敦促小彭戈改善他部下的工作和生活條件，包括設備升級、資助軍人子女學校，並翻修居住空間。

根據加彭民主黨消息來源，種種措施讓恩古瑪贏得同袍的尊敬和贊同。

這名消息來源說，恩古瑪「話不多，但備受部下讚賞。他是尤利烏斯．凱撒（Julius Caesar），而尤利烏斯．凱撒關心軍團士兵過得好不好」。他指的是後來集大權於一身的凱撒大帝。

© 2023 AFP