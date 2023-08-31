南非約翰尼斯堡建物惡火 74死61傷

（法新社約翰尼斯堡31日電） 南非最大城市約翰尼斯堡市中心一棟被違法住房佔據的5層樓建築物深夜發生惡火，當局今天表示一共有74人死亡，其中包括12名孩童，另有61名傷者送醫治療。

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這起事件是全球近年死亡人數最多的火災之一。官員表示，建築物的一道安全門前發現了成堆遺體，由於門開不起來，導致民眾無法逃生。

約翰尼斯堡所在地的豪登省（Gauteng）鑒識單位首長姆帕拉札（Thembalethu Mpahlaza）表示，現場一共尋獲74具遺體，其中24具為女性，40具為男性，10具因燒焦無法辨識。

他在記者會上說：「有12名孩童也捲入這起悲劇。」

這棟市政當局所有並登錄的建築物位於犯罪猖獗的貧民區。

約翰尼斯堡市當局表示，建物被棄置後變成違法住房。一名居民則說，裡面住的多半是外國人。

28歲倖存者布培（Kenny Bupe）因探訪友人，一度受困火場。他說：「我很感恩自己能活下來，很多人在跑，試圖找到消防出口，許多人最後因為吸入濃煙死掉。」

布培告訴法新社，他跟一群人成功破壞一扇鎖起來的防火門，安全逃出建築物，還有一些人選擇跳窗逃生。

火勢撲滅後，燒焦的窗戶外掛着一條條逃生用的毯子和床單。

目擊者還說有爸媽把嬰兒拋到街上，希望孩子能夠活命。現年25歲的對街居民卡特雷哥（Mac Katlego）表示：「有人接住這些嬰兒，也有人（幫他們）放了床墊。」

傍晚時分，救難人員為搜救行動收尾，接着將現場交由警方處理。

© 2023 AFP