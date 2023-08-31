國營油氣公司：玻利維亞天然氣輸出恐告罄

（法新社玻利維亞拉巴斯30日電） 南美洲國家玻利維亞一名高層官員今天表示，由於缺錢投資探勘新的蘊藏，玻利維亞主要收入來源的天然氣有告罄之虞。

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玻利維亞國營石油公司YPFB總裁多加森（Armin Dorgathen）在東部城市聖克魯斯（Santa Cruz）告訴媒體，2014年以來玻利維亞的天然氣產量出現下滑。

多家森還說：「然而探勘計畫卻不多。」

玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）29日警告，天然氣產量將下降直至「觸底」。

阿爾斯在大城奧魯洛（Oruro）的一場公開活動時說：「我們的天然氣儲量少了很多。這些儲量尚未得到補充，從而沒法產出更多天然氣。」

據多加森稱，玻利維亞的天然氣產量從2014年的每天5900萬立方公尺下降到如今的3700萬立方公尺。

除供應國內市場外，玻利維亞另向阿根廷及巴西出售天然氣。

根據獨立機構「玻利維亞外貿研究所」（Bolivian Institute of Foreign Trade）數據，玻利維亞2022年靠銷售天然氣賺進約29.7億美元（約新台幣947億），比當地的採礦或農業更賺錢。

多加森表示，今年投資於天然氣勘探作業的費用約6.69億美元（約新台幣213億）。

玻利維亞在時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）任內的2006年，將天然氣儲備收歸國有，此前一直握於西班牙、英國、巴西和阿根廷的公司手中。當時莫拉萊斯稱座落於一片「天然氣海」的玻利維亞，有能力為整個地區提供天然氣。

© 2023 AFP