墨西哥2024總統大選 反對派聯盟推女性候選人

（法新社墨西哥市31日電） 墨西哥反對派聯盟今天提名來自商界的女性參議員加維斯（Xochitl Galvez）成為明年總統大選候選人。這名直言不諱的原住民基層參議員期盼成為墨國第一位女總統。

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加維斯獲提名，使得墨國明年總統大選皆是女性候選人角逐的可能性提高。她可能與墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一較高下，薛恩鮑姆被認為是2024年6月代表執政黨競選總統的熱門人選。

60歲的加維斯曾是電腦工程師，也是白手起家的商人；她經過民調及聯盟內部競爭後獲得提名。

加維斯曾多次與即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）發生衝突；羅培茲歐布拉多自詡為弱勢群體捍衛者。

加維斯經常強調自己的獨立性。她曾說：「沒人可控制我，甚至包括我的丈夫。」

這位反對派人物曾領導一個支持原住民兒童與婦女的基金會，也不吝公開談論自己的家庭狀況。

加維斯的父親有酗酒問題，她的一個姊妹則因涉嫌參與幫派被防範性拘留長達11年。

墨西哥「改革日報」（Reforma）28日發布的一項民調顯示，有46%的受訪者表示會投票給薛恩鮑姆，而31%的人則稱將支持加維斯。（譯者：紀錦玲)

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