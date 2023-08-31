檢方：川普2011至2021每年凈資產浮報數十億美元

（法新社紐約30日電） 美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，美國前總統川普（Donald Trump）在2011年至2021年間，每年都浮報自己的凈資產浮報多達數十億計美元。

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詹樂霞辦公室先前曾要求川普繳納至少2.5億美元（約新台幣79.5億元）罰款，為支持這場民事訴訟，詹樂霞在提出的文件中聲稱，川普和他的部分合夥人交給銀行及保險公司的數字「嚴重誇大」，藉此「取得並維持更有利的貸款及保險條件」。

這份文件宣稱，川普這種做法為他帶來「數以億計美元的不義之財及利益」。

詹樂霞針對川普提出的訴訟可追溯至去年，當時她指控川普、川普子女以及川普集團（The Trump Organization）的業務涉及稅務及金融詐欺。川普目前有望代表共和黨參選2024年的美國總統大選。

川普和他的子女也被控低報川普集團旗下高爾夫俱樂部、高級飯店等其他資產的價值，以降低稅務支出。

此案將於今年10月2日展開庭審，並於9月22日舉辦初步聽證。然而民主黨籍的詹樂霞正設法讓法官根據今天提交的文件，在進入實質審理前對此案做出心證。

檢方指控川普於2011年至2021年，包括他在任總統的數年期間，每年將名下凈資產灌水17%至39%，相當於每年浮報8.12億美元至22億美元。

川普集團今年1月在一起刑事稅務和金融欺詐案件中，遭紐約州法官裁罰160萬美元。

川普目前正為他在擔任總統前、任職期間及卸任後的行為，而面臨4起刑事指控，包括紐約州、喬治亞州的案件，以及2起分別在佛羅里達州和華盛頓州的聯邦案件。

川普先前曾公開譴責此案屬政治迫害，並稱非裔的詹樂霞是名「種族主義者」。（譯者：徐睿承/核稿：張茗喧）

© 2023 AFP