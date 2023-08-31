白宮：俄國與北韓密商軍購 擬用於俄烏戰爭

（法新社華盛頓30日電） 美國白宮今天表示，俄羅斯正積極與北韓進行秘密軍火協商，以取得俄烏戰爭所需的大量武器彈藥和物資。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，「俄國和北韓之間的軍火協商正積極展開」，並稱此次協商一大重點是為俄軍提供火炮彈藥。

柯比指出，儘管北韓不認，但去年北韓曾提供步兵火箭和飛彈給俄國，供俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）使用。

柯比說，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）最近曾訪問北韓，設法為俄烏戰爭取得更多彈藥。

柯比告訴記者：「（蕭依古）那次訪問以來，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩已透過信件往來，允諾加強雙方合作。」

美國、英國、南韓和日本在聯合國（UN）發布聯合聲明指出，任何這類交易都將違反聯合國安全理事會（UNSC）禁止與北韓進行軍火交易的決議，當時莫斯科也已投票認可這項決議。

聲明中表示：「俄國正就一項潛在的交易進行協商，擬向北韓購買大量各式彈藥用以對付烏克蘭…這些潛在交易可能也包括有助於俄國國防工業基礎的原物料。」（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP