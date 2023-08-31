非洲國家軍方相繼奪權 3年8次政變

（法新社巴黎30日電） 加彭軍方今天廢止總統彭戈（Ali Bongo Ondimba）的地位，任命衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）擔任過渡總統。非洲這片動蕩的大陸自2020年8月以來已發生8次政變。

廣告 繼續瀏覽後續

● 2023年加彭

彭戈家族已統治加彭55年，他在今年8月26日大選中勝出，但反對派稱大選存在舞弊。軍方之後在國家電視頻道上宣布解散行政機關、關閉國界。彭戈目前正被軟禁。

● 2023年尼日

今年7月26日，尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭衛隊成員推翻，衛隊領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）接管權力。

西非經濟共同體（ECOWAS）同意派遣待命部隊「恢復憲政秩序」，同時尋求外交途徑解決。

尼日的新軍事統治者擬議，在權力還給文人領袖前，實施最長3年的過渡期。

● 2022年布吉納法索兩度政變

布吉納法索去年經歷兩次政變。

2022年1月，中校達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）率領的叛軍逮捕總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）；9月30日，軍方宣布革除達米巴職務，改由上尉特拉奧黑（Ibrahim Traore）擔任過渡總統，直到2024年7月舉辦總統大選。

● 2021年蘇丹

自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）下台後，蘇丹軍方和文人領袖就共攬大權。在雙方經曆數周緊張關係之後，軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率領的部隊於2021年10月25日發動新的政變。

今年4月15日，柏罕與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之間爆發戰爭，至少5000人喪命。

● 2021年幾內亞

中校頓波雅（Mamady Doumbouya）2021年9月率領的叛軍掌控了幾內亞，並逮捕總統康得（Alpha Conde）。

頓波雅承諾會在2024年底之前把權力還給民選文人領袖。

● 2020年、2021年馬利兩度政變

馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）2020年8月被軍事領袖推翻。2021年5月，在臨時政府的文人領袖將軍人從多個重要職位上調離後，馬利軍方再次奪權。

領導這兩次政變的上校戈伊塔（Assimi Goita）承諾會在2024年2月之前舉辦不受干預的選舉。

© 2023 AFP