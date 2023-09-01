（法新社蒙古國烏蘭巴托1日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問這個夾在中、俄之間的廣袤內陸國家。

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蒙古國以佛教徒居多；全國330萬人口中，天主教徒僅約1400人，規模極小。86歲的方濟各今天到訪，展現對這些天主教徒的支持。

不過這趟訪問也具有地緣政治戰略意義。這是教宗去年9月訪問哈薩克後，1年內第2度訪問相關區域，被視為鼓舞蒙古國脆弱的民主，且訪問蒙古可能有助教廷推進與中、俄間關係。

現居亞洲的天主教學者陳立邦（Michel Chambon）告訴法新社：「這顯然是羅馬教廷關照中亞、不棄之於俄中不顧的行動。」

此行對促進梵蒂岡與中俄關係方面也至關重要。俄國至今仍未對教宗發出邀請。

陳立邦表示：「這是不離不棄，藉此提醒他們『我來了』！這也代表不只是在羅馬坐等事情發生，而是主動應對。」

教宗從羅馬出發，飛9個小時後於當地時間9月1日上午抵達蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar），休息一天後，明天行程包括參加歡迎儀式、會晤蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）和總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。

另教宗2日也會首度向當地有關當局、外交官員和民間社會人士發表演說，並於2日稍晚會見天主教徒。

© 2023 AFP