民主剛果鎮壓反聯合國示威 至少48死75傷

（法新社民主剛果果瑪31日電） 根據消息人士與法新社今天取得的官方文件，剛果民主共和國鎮壓東部反聯合國抗議活動造成至少48人喪命、另有75人受傷，傷亡人數比先前公布的高出許多。

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剛果士兵昨天阻止一個宗教派別在果瑪市（Goma）針對聯合國維和部隊舉行示威。本地消息人士說，軍隊進入一個廣播電台與禮拜地點後，起初據傳約有10人死亡。一名警察也在暴力衝突中遭私刑處死。

但法新社今天取得的內部軍方文件顯示，包含遭殺害的警察在內，在這波事件中喪命的人數為48人，另有75人受傷，傷亡人數獲得安全官員證實。

民主剛果政府今晚發布聲明說，「有43人死亡、56人受傷、158人遭到逮捕，包括教派領袖在內，政府支持軍方稽查人員展開的調查…以將犯案者繩之以法」。

今天在社群媒體流傳的兩段影片似乎顯示，剛果士兵將多具遺體丟到軍方車輛後頭，有些罹難者倒卧在血泊之中。這些影片尚未經過證實。

人權觀察（Human Rights Watch）在聲明中說：「剛果安全部隊開槍擊斃數十名抗議人士，另造成數十人受傷。」剛果資深研究員費西（Thomas Fessy）說，民主剛果部隊「似乎朝群眾開搶，以阻止他們舉行示威，這種執行禁令的方法極度冷酷且不合法」。

人權觀察表示：「下令使用非法致命武器的高階軍官應該被停職、調查，並在公平與公開的審判中追究其責任。」

剛果民主共和國東部30年來飽受民兵暴力蹂躪，這是1990年代與2000年代區域戰爭遺留的問題。此區的聯合國維和任務規模和斥資費用都在全球排名前列，每年預算約達10億美元（約新台幣321億元）。

但聯合國在這個中非國家遭受嚴厲批評，許多人認為維和部隊未能成功阻止衝突爆發。在各界討論駐剛果維和部隊「聯合國穩定剛果民主共和國特派團」（MONUSCO）何時該離開時，民主剛果爆發了這起最新衝突。

© 2023 AFP