藥物過量年奪11萬條人命 美撥款逾百億元防治

（法新社華盛頓31日電） 白宮今天表示，美國計畫提撥逾4.5億美元（約新台幣144億元）新資金，用以打擊藥物過量的現象；儘管美國藥物成癮危機嚴重，但白宮提到，因此喪命的人數已漸趨平緩。

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法新社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，2022年3月至2023年3月期間，約有11萬人因藥物過量而喪命；自1999年以來，已有超過100萬人因藥物過量死亡。

即便如此，白宮全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）主任古普塔（Rahul Gupta）今天對媒體表示：「在2019年至2021年藥物過量案例急遽增加之後，2022年的情況已趨於平緩，這顯示我們的努力正在發揮作用。」

但他坦承，死亡人數增加的情況放緩，並不反映與芬太尼（fentanyl）相關的死亡案例。芬太尼是一種強效的合成類鴉片藥物，正充斥美國毒品市場，也是導致美國大多數藥物過量情況的原因之一。

古普塔又說：「使用芬太尼過量的死亡人數正在增加，因為（這種物質）供應量更為致命，但因其他藥物過量而死亡的人數正在減少或持平。」

白宮聲明提到：「（總統）拜登與（副總統）賀錦麗（Kamala Harris）的政府宣布提撥逾4.5億美元，用於加強預防、減少傷害、治療和支持康復服務，並打擊非法毒品走私。」

新資金將撥給各州和地方治療中心，協助更準確地搜集數據、公共服務公告，以及反毒品交易措施。

其中約8000萬美元將用於打擊鄉村地區的類鴉片藥物成癮，這是情況最嚴重的地區；措施包括擴大納洛酮（naloxone）的取得管道，這是一種可緩解類鴉片藥物過量問題的藥物。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP