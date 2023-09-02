美國國會山莊1月6日暴亂 另2名「驕傲男孩」遭判重刑

（法新社華盛頓1日電） 1名激進團體「驕傲男孩」領袖因參與川普支持者於2021年1月6日襲擊美國國會山莊而遭處18年徒刑，另1名則被判處10年徒刑。

廣告 繼續瀏覽後續

對32歲的諾狄恩（Ethan Nordean）的處罰與國會山莊襲擊案中最長的刑期相當，突顯了他被判煽動陰謀罪的嚴重性。

45歲的佩佐拉（Dominic Pezzola）因妨礙國會等較輕罪名定罪，被判處10年徒刑。

華盛頓聯邦地區法官蒂凱利（Timothy Kelly）作出上述判決的前一天，另外22名「驕傲男孩」畢格斯（Joe Biggs）與芮爾(Zachary Rehl) 也因參與國會山莊襲擊事件，以煽動叛亂罪分別被判17年和15年徒刑。

凱利今天再次警告，「驕傲男孩」在試圖阻止拜登於2020年11月總統選舉中被確認為勝利者時，打破了美國和平民主權力移交的傳統。

他們是根據川普宣揚的錯誤說法採取行動，即共和黨因大規模投票舞弊而輸掉選舉。

司法部在聲明中表示，就在1月6日之前兩周多，「驕傲男孩」密謀阻止、阻礙和延遲選舉團投票的認證，並以武力反對美國政府治理。

諾狄恩和佩佐拉在宣判前均表示悔恨，諾丁─被稱為「驕傲男孩」防衛部門負責人─對自己的領導能力表達認錯。

但據法庭目擊者指出，被判刑幾分鐘後，佩佐拉舉起拳頭宣布「川普獲勝」。

© 2023 AFP