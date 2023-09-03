哥倫比亞和平露曙光 政府與武裝團體同意停火

（法新社波哥大2日電） 哥倫比亞政府以及境內一支武裝異議人士組成的團體今天宣布，雙方同意更新停火協議、加入和平談判。

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法新社報導，聯合聲明並未具體說明停火協議多快會生效，但說雙方將接着展開和平談判。

總統裴卓（Gustavo Petro）和「中央參謀部」（Estado Mayor Central, EMC）負責人摩迪斯科（Ivan Mordisco）的聲明指出，停火協議「將聚焦於降低衝突和暴力」。

EMC是哥國過去最大游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘勢力所組的異議團體，儘管FARC已於2016年與政府簽署和平協議並繳械，但EMC拒絕接受。

哥國政府與EMC先前的停火協議，在裴卓曾指控EMC在南哥倫比亞一個原住民部落處決了4名孩童和青少年之後，於今年5月終結。

今天的聲明指出，停火協議將適用於境內各地，目的是將「民間社會」納入「和平進程」之中。

聲明指出，這場和平進程將由其他國家和國際組織進行監督。聲明並未說明哪些國家，但點明的組織包括聯合國、美洲國家組織（OAS）以及普世教會聯盟（WCC）等。

© 2023 AFP