女王伊麗莎白二世逝世屆周年 英國公布初步致敬計畫

（法新社倫敦3日電） 英國政府今天宣布，初步規畫於2026年為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）打造一座永久紀念碑，並推出國家遺產計畫以紀念她對英國的貢獻。

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在位70年的女王伊麗莎白二世是英國在位期間最長的君主，她於去年9月過世，享耆壽96歲。英國政府此次擬議的致敬活動，將於伊麗莎白二世百歲冥誕時推出。

英國內閣辦公廳（Cabinet Office）表示，新成立的「伊麗莎白二世女王紀念委員會」將思考並提供關於紀念碑及遺產計畫的建議。

這個獨立的紀念委員會將由伊麗莎白二世生前的私人秘書揚夫林（Robin Janvrin）主導，將顧及女王的一生、數十年來的公共服務以及她所支持的理念。

揚夫林指出，這項任命對他而言是「一項榮譽」，並表示「試圖為後世描繪已故女王陛下在她長期統治期間對我國生活的非凡貢獻，將是一項獨特的挑戰」。

高層王室成員、政治人物及其他人士和專家將獲任命為委員會成員，協助發想並向繼任的英國國王查爾斯三世（King Charles III）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提出建議。

這個委員會也將在籌備過程中徵詢公眾意見。

英國政府表示，將支持相關提議並考慮資金來源選項。

© 2023 AFP