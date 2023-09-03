方濟各訪蒙古國 主持跨宗教對話

（法新社烏蘭巴托3日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天將在訪問蒙古國首都烏蘭巴托的最後一天，展現他對跨宗教對話的支持。外界將方濟各此次來訪，解讀為他試圖與中國建立關係。

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86歲的方濟各在今天上午的談話中，聚集蒙古10位主要的宗教領袖。他以話中有話的方式，試圖向蒙古的鄰國，特別是中國，傳達「靈修」對社會來說是健康、而非威脅的訊息。

蒙古是個年輕的民主國家，其憲法賦予人民宗教自由。

方濟各昨天在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的聖彼得聖保羅主教座堂（Cathedral of Saints Peter and Paul）發表演說指出，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心。

他說：「有鑒於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」

方濟各演說時並未特別提及中國。

在擁有約330萬人口的蒙古國中，只有約1400名天主教徒；該國僅有的25名神父中，只有2名蒙古人。

© 2023 AFP