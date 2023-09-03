瓜地馬拉總統當選人政黨停權 選舉法院暫時撤銷

（法新社瓜地馬拉市3日電） 瓜地馬拉最高選舉法院今天表示，對總統當選人阿雷巴洛所屬種子黨的停權處分已經暫時撤銷。

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今年稍早進行選舉時，最高選舉法院宣布，分成數個階段進行的選舉過程將於10月31日才正式結束，儘管目前投票已經結束而且已有當選人。外界認為這個日期徒具形式。

在阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）昨天譴責國家機構為阻止他上台而「持續進行政變」後，最高選舉法院作出種子黨（Semilla）遭到停權處分無效的裁定。

最高選舉法院發言人拉米雷斯（Luis Gerardo Ramirez）表示：「在選舉過程結束之前去挑戰政治組織的地位，這既不合理也不明智。」

阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，於第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

6月25日首輪投票後，法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）在檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）要求下，裁定選舉法院須將種子黨停權，等候該黨的政黨成立登記疑似異常的調查結果。

卡魯奇切聲稱種子黨虛列數千名幽靈黨員，2018年時的政黨成立登記應屬無效。

歐瑞亞納和卡魯奇切都在美國的「貪腐人士」名單上。

© 2023 AFP