土耳其通膨率飆至近60% 央行再面臨大幅升息壓力

（法新社伊斯坦堡4日電） 土耳其今天公布的官方數據顯示，上月的年通膨率接近60%，這給央行帶來進一步升息的壓力，但持續升息可能激怒總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，根據土耳其國家統計機構，在截至8月份的12個月里，物價漲幅高達58.9%，7月份的年通膨率則為47.8%。

最新數據將考驗艾爾段的親市場新團隊在提高借貸成本方面，有多少空間可以發揮。

新興市場經濟學家艾希（Timothy Ash）在電郵評論中寫道，土耳其的「通膨數據相當糟糕。這將（為央行）帶來壓力，要求其將政策利率從目前的25%進一步大幅上調」。

艾爾段長期反對高利率，因為他堅信高利率將加劇而非減緩通貨膨脹。

去年，面對飆升的物價，艾爾段仍決定大幅削減利率，導致土國通膨率飆至85%。這場經濟危機差點造成他競選連任失敗，但他提出大幅加薪，並推出一項預計花費數十億美元的提前退休計畫，在大選中再度獲勝。

分析人士擔心，除非艾爾段徹底改變路線，否則土耳其將陷入系統性危機。

為化解經濟危機，土國財政部長希姆謝克（Mehmet Simsek）和新任央行總裁艾爾康（Hafize Gaye Erkan）已開始小心翼翼地扭轉艾爾段的經濟政策，並逐漸贏回外國投資人的信心。

艾爾康上月宣布將利率大幅調升至25%，艾爾段也宣布全力支持旗下團隊的做法，不過，分析人士懷疑，艾爾段還會支持這項政策轉變多久。

據土國媒體，艾爾段確信上月的利率決定只會維持「一段時間」，因此同意了艾爾康升息的決定。

© 2023 AFP