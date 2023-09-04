尼日群眾集會第3天 要求法國駐軍撤離

（法新社尼日首都尼阿美3日電） 尼日數以千計示威群眾今天連續第3天集會，要前殖民宗主國法國撤離當地駐軍。尼日軍方今年7月政變奪權後也要求法國撤軍。

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示威群眾高喊「打倒法國！法國滾出去」。自軍方7月26日發動政變以來，尼日首都尼阿美（Niamey）的示威集會就不斷出現類似口號。

尼日軍政府9月1日再次抨擊法國，指責巴黎當局支持被罷黜的尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），是「公然干預」內政，之後就有數萬人陸續加入一場示威，地點距離法軍駐紮的尼日軍事基地不遠。

尼日曾是法國殖民地，也是法國後來打擊伊斯蘭極端分子的盟友之一，但兩國關係在法方支持貝佐姆後迅速惡化。 法國在尼日約有1500名駐軍，但尼日軍政府上月3日廢止與法國的軍事協議，並宣布驅逐法國大使伊特（Sylvain Itte），還取消他的外交豁免權，稱伊特威脅當地公共秩序。

尼日軍政府當時要伊特在48小時內離開。不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上月28日讚許伊特在尼日的表現，還說伊特會繼續留在當地。

法方今天再度說明讓伊特留在當地的理由。外交部長柯隆納（Catherine Colonna）接受「世界報」（Le Monde）訪問時說：「他是法國派駐尼日合法政權的代表。」

她還說，「我們無須聽從一個沒有合法性的部長所下的命令」，法國政府會確保伊特能「在安全無虞的情況下應對政變分子的壓力」。

© 2023 AFP