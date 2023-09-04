曾與俄進行敏感談判 烏梅洛夫將成烏克蘭新國防部長

（法新社基輔2日電） 烏克蘭總統澤倫斯基決定開除國防部長列茲尼科夫，讓國家財產基金負責人烏梅洛夫接替；烏梅洛夫是克里米亞韃靼民族主要成員，曾代表烏克蘭與俄羅斯進行敏感談判。

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烏梅洛夫（Rustem Umerov）1982年出生於蘇聯加盟共和國「烏茲別克蘇維埃社會主義共和國」，並在孩提時期搬回烏克蘭克里米亞（Crimea）。現年41歲的他於2004年開始涉足電信業，並於2019年當選國會議員。

烏梅洛夫曾擔任克里米亞平台峰會（Crimea Platform）聯合主席，這項國際外交努力目的在於扭轉俄國2014年兼並克里米亞半島一事。

多年來，烏梅洛夫一直擔任克里米亞韃靼人（Crimean Tatars）領袖達哲米列夫（Mustafa Dzhemilev）的顧問。克里米亞人口約200萬，韃靼人占其中12%至15%。

無論是在俄羅斯兼並克里米亞後，或在俄軍全面入侵烏克蘭後，烏梅洛夫都參與了與俄國官員的幕後會談，包括高調的換囚與平民撤離計畫。

在俄烏戰爭爆發的最初幾周，他是與俄羅斯進行協商的烏克蘭代表團成員，他也參與了在黑海建立一條人道走廊，讓烏克蘭糧食得以出口的談判。

去年9月，烏梅洛夫被任命為烏克蘭國家財產基金（State Property Fund）負責人，這是一個挑戰性極高的職位，因為烏克蘭國有資產私有化進程一直受到貪腐影響。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在宣布新防長人選的影片聲明中表示，本周將召集國會議員對烏梅洛夫的提名進行表決。

他說，國會「很了解這個人，烏梅洛夫也不需要多做介紹」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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