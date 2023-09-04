瑞典南部城市再燒可蘭經引發暴亂 2人被捕

（法新社斯德哥爾摩3日電） 瑞典警方今天表示，一場焚燒「可蘭經」的示威活動演變成暴力騷亂，已逮捕兩人，並拘留大約10人。

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這次抗議活動是由伊拉克難民默米卡（Salwan Momika）策畫，他發起的一連串示威已引燃整個中東地區的怒火，抗議活動包括公開褻瀆穆斯林的可蘭經。

今天這場抗議在瑞典南部城市馬爾默（Malmo）一座廣場舉行，當地有大量移民人口。瑞典電視台（SVT）報導，大約有200人在場觀看。

警方聲明表示：「示威活動策畫人焚燒經文後，一些旁觀人群表現出憤怒情緒…氣氛有時很激烈。」然後在當地時間下午1時45分發生「暴力騷亂」。

警方表示，活動在策畫人離開後結束，但有一群人留在現場。

法新社報導，大約有10人因擾亂公共秩序而被拘留，另有兩人因涉嫌暴力騷亂被逮捕。

當地媒體報導，有些圍觀群眾向默米卡投擲石塊；現場錄影畫面顯示，一些人試圖衝破封鎖線，但被警察攔住。

另一段錄影顯示，一名男子試圖擋在一輛載着默米卡離開現場的警車前。

默米卡策畫一連串示威活動，不但讓瑞典成了眾矢之的，也導致瑞典與數個中東國家之間的外交緊張局面。

瑞典當局譴責了褻瀆可蘭經的行為，但也提到瑞典受憲法保護的言論自由和集會相關法規。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP