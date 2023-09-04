範德賴恩警告狼群重現歐洲造成威脅 擬修改保育法律

（法新社布魯塞爾4日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩今天警告，狼群重新在歐洲部分地區出現，可能會對家畜和人類造成威脅，她承諾將重新審視狼的受保護地位，研究修改相關法律。

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狼在歐洲曾因獵殺幾近滅絕，但自1950年代起，許多國家開始賦予它們保護地位。現在，一些地區的狼群數量正在增加 。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「狼群在一些歐洲地區分布的密度已經對家畜造成危險，也為人類帶來隱憂。」

範德賴恩對狼群據稱可能構成的威脅有着親身經歷。去年9月，一隻狼悄悄闖入範德賴恩家族位於德國北部的農村地產，殺死了她心愛的老馬桃莉（Dolly）。

然而，保育人士為健康的狼群重新在歐洲山區和森林出現感到欣喜，認為這種大型掠食者是大自然食物鏈的一部份。

根據1992年首次通過的「歐盟棲息地指令」（Habitats Directive），狼享有保護地位，但地方和國家法律可以出現例外。

範德賴恩敦促「有關當局在必要時採取行動」，她指出：「事實上，現行歐盟法律已經允許他們這樣做。」

範德賴恩在聲明中敦促地方社區、科學家和官員，在9月22日前向歐盟執委會（European Commission）電子郵件信箱提交狼群數及其影響的資料。

根據這些資訊，歐盟執委會將決定如何修改保護狼群相關法律，「以便在必要時引入進一步的靈活性」。

© 2023 AFP