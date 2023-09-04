緬甸邊境城鎮傳遭炸彈攻擊 5死11傷

（法新社仰光4日電） 消息人士今天向法新社表示，緬甸邊境樞紐城鎮米瓦迪（Myawaddy）的政府建築群發生炸彈攻擊，導致5名政府和安全官員喪生，11名警員受傷。

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緬甸自2021年發生政變後，一直處於動蕩之中，緬甸軍方和反軍政府戰士在與泰國接壤的米瓦迪鎮不時發生衝突。

軍方消息來源告訴法新社，2枚「空投炸彈」昨天傍晚落入包含地區警局和行政辦公室的建築群。

官員在爆炸後採取「安全措施」，此時又有2枚炸彈落下，造成5死11傷。消息人士未獲准向媒體發言，因此要求匿名。

他們表示，死者包含1名軍官、2名警員、和2名行政部門的官員。他們還說，11名「初階和高階」警員受傷，其中5人傷勢嚴重。

一名也要求匿名的當地警方消息來源證實了這起事件和傷亡數字。

消息來源都沒有透露是誰發動這次攻擊。

軍政府稱「一些安全人員和政府僱員」在這次攻擊中受傷，但沒有提供具體數字，並將責任歸咎於反軍方的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）和已經與軍方對抗數十年的克倫民族解放軍（Karen National Liberation Army）。

一名不願透露姓名的米瓦迪居民告訴法新社，昨天傍晚聽到了2聲爆炸聲。米瓦迪與泰國達府（Tak Province）相毗鄰。

© 2023 AFP