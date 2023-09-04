872人非法橫渡英吉利海峽抵英 創2023單日新高

（法新社倫敦3日電） 英國政府今天公布的統計數字顯示，乘坐小船從法國北部橫渡英吉利海峽抵達英國的移民人數，創下2023年單日新高。

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法新社報導，約有872名移民昨天乘坐15艘船隻，危險穿越世界上最繁忙的航道之一英吉利海峽，打破今年8月10日寫下的單日紀錄756人。

2023年迄今為止，抵達英格蘭東南部海岸的移民人數已超過2萬1000人，相關統計數字雖比去年同期來得少，但仍為英國政府帶來重大政治問題，令當局頭痛不已。

在英國脫離歐洲聯盟後，倫敦當局承諾要加強邊境管制，首相蘇納克（Rishi Sunak）已將「攔截移民船隻」列為首要任務。

蘇納克領導的保守黨政府將移民橫渡英吉利海峽路線列為「非法」，並且立法禁止任何未經事先授權抵達的移民申請庇護。

蘇納克政府原打算將這些移民送往非洲國家盧安達進行庇護資格審查，一旦通過，他們就能在當地獲得長期安置，但由於相關計畫面臨法律問題，這兩項政策都被擱置。

英國自2018年開始記錄非法移民人數以來，已有超過10萬人搭乘小船從法國出發，橫越英吉利海峽抵達英格蘭東南部。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP