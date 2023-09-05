俄直升機飛行員叛逃烏克蘭 烏方公布影片親述過程

（法新社基輔4日電） 一名俄羅斯飛行員因反對俄國侵略烏克蘭，上月駕駛Mi-8戰鬥直升機叛逃到烏國。烏方今天公布這名飛行員的訪談，他在影片中說明了行動過程。 根據烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）資料，這名俄籍飛行員是28歲的庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov），先前在俄羅斯遠東濱海邊疆區（Far Eastern Primorye region）的第319獨立直升機軍團服役。

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情報總局在聲明中描述局內如何「在絕密中」主導這場「長期特殊行動」，首先是在發現庫茲米諾夫反對俄國入侵烏克蘭之後拉攏他。

情報總局表示，局內人員協助庫茲米諾夫飛到烏克蘭境內，而另兩名直升機機組員對庫茲米諾夫叛逃到烏克蘭的計畫一無所知，他們抵達後拒絕投降，於是被殺。

情報總局也公布一支影片，當中可以看到武裝烏軍正接近一架俄羅斯直升機，機身繪有清晰可辨的紅星。

庫茲米諾夫說：「我聯繫烏克蘭情報單位的代表，說明了我的狀況…他們向我保證安全，給了我證件、金錢補償和獎勵。我們討論了細節，直接開始規畫這趟飛行。」

他說，他「在無線電靜默模式下，以極低的高度」飛到邊境附近，接着「傳達了我的位置」。

基輔當局表示，烏克蘭也向庫茲米諾夫的家人提供了「安全保證」，已把他們安全送到烏克蘭。

© 2023 AFP