各國難民向歐盟申請庇護 今年上半人數增近3成

（法新社布魯塞爾5日電） 歐盟庇護署（EUAA）今天公布的數字顯示，今年上半年向歐盟申請庇護的移民人數比去年同期躍增28%。

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歐盟庇護署表示，今年1月至6月底，向歐盟、瑞士與挪威提出的庇護申請，共計51萬9000件。

由此情勢發展，估計歐盟今年可能會收到超過100萬件庇護申請，將是自2015至2016年以來的最大量。當時主要是逃離戰爭的敘利亞人爆量湧入。

歐盟在2015年收到135萬件庇護申請，2016年有125多萬件申請。

歐盟庇護署表示，在許多情況下，難民的住宿和支持物資已經捉襟見肘；與此同時，幾個歐盟國家又收容400萬烏克蘭難民。由於俄羅斯入侵烏克蘭，烏國難民有與其它國籍的人分開處理的保護。

今年至今為止，歐盟收到的庇護申請案中，以敘利亞和阿富汗人占近1/4；其次是委內瑞拉、土耳其、哥倫比亞、孟加拉和巴基斯坦。

在2015年至2016年收容絕大部分敘利亞難民的德國，如今仍是申請者心中首選歐盟目的地，申請人主要是敘利亞和阿富汗人。

2023年上半年，敘利亞人向歐盟各國提出庇護申請，德國佔62%。（譯者：紀錦玲）

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