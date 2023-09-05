OpenAI執行長獲印尼第一張黃金簽證 可居留10年

（法新社雅加達5日電） 印尼官員說，美國人工智慧（AI）科技企業OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）已獲得印尼第一張「黃金簽證」。印尼是東南亞最大經濟體，正企圖吸引多金的外國投資人。

廣告 繼續瀏覽後續

OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT，在各界掀起生成式人工智慧熱潮。

印尼移民署署長希爾米（Silmy Karim）昨晚透過聲明表示，阿特曼因對印尼人工智慧發展的潛在貢獻，獲得效期10年的簽證。

希爾米指出，阿特曼也因其OpenAI執行長的國際名聲而獲得特殊簽證。

希爾米說：「黃金簽證持有人抵達印尼後，不再需要向移民署申請臨時居留證…他們為印來帶來資源，作為回報，我們熱烈歡迎他們。」

聲明提到，38歲的阿特曼獲得黃金簽證後，將可省去在印尼機場排隊入境的手續，更輕鬆便利地進出這個國家。

在此之前，印尼已針對外國投資人推出黃金簽證。若在當地投資250萬美元，可居留5年；投資500萬美元，可居留10年。

印尼官員曾說，AI相關產業在全世界急速發展，印尼也正努力於境內發展AI生態系統和社群。阿特曼今年6月曾造訪印尼，並發表人工智慧相關演說。

目前尚不清楚阿特曼的黃金簽證是否由他向印尼當局提出申請，或是由印尼官方主動發證。

© 2023 AFP