歐盟氣候機構：2023料成史上最熱年度

（法新社巴黎6日電） 歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今天表示，2023年恐怕將是人類歷史上最熱的一年。

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過去3個月，亞洲、非洲、歐洲和北美遭逢熱浪、乾旱和野火侵襲，對經濟、生態和人類健康造成劇烈影響。

「哥白尼氣候變化服務」在報告中表示，6、7、8月全球平均氣溫為攝氏16.77度，改寫2019年的紀錄16.48度。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「過去3個月是約12萬年以來，基本上可以說是人類歷史上最熱的（3個月）。」

上個月創下最熱8月紀錄，也是2023年7月之外最熱的一個月。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「氣候崩潰已經開始…氣候崩潰的腳步比我們能應付的速度還快。」

勃吉斯說：「看看海水表面溫度攀升的情況，2023年恐怕會是有紀錄以來最熱的一年。」

報告中還說，今年前8個月全球平均氣溫創下有紀錄以來第2高，只比2016年同期低了攝氏0.01度。

勃吉斯表示，倘若北半球今年的冬天「正常」，那麼「我們幾乎可以說2023年將是人類歷史上最熱的一年」。

© 2023 AFP