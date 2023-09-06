氣候變遷威脅 巴拿馬小島居民：我們遲早會沉入大海

（法新社卡蒂蘇格圖普6日電） 巴拿馬北岸外的加勒比海島嶼卡蒂蘇格圖普（Carti Sugtupu），節節上升的海平面正一點一滴威脅吞噬島上原本就搖搖欲墜住家，居民們已準備好收拾行囊、一走了之。

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卡蒂蘇格圖普島四周環繞着宜人的清澈海水，島上人口稠密，房屋全擠在一起，幾乎沒有一寸空地，有些甚至在木樁支撐下突出到海面上。

住在島上的都是原住民，人數不到2000人，住處沒有飲用水也沒有衛生設施。他們靠捕魚以及採收樹薯與大蕉等澱粉作物維生，財源還包括傳統紡織和些許的觀光人潮。

島嶼面積不大，僅約5座足球場大小，而當地炎熱難耐的氣候，公共服務的欠缺，都使得原本就過度擁擠的環境更加困苦。

如今，氣候變遷導致的海平面上升，恐讓情況雪上加霜。

當地住家淹水雖然早已見怪不怪，專家表示，卡蒂蘇格圖普島和鄰近島嶼恐於這個世紀末被海水淹沒。

73歲的退休教師馬蒂內茲（Magdalena Martinez）告訴法新社，「我們注意到潮水上升」，「我們認為我們要沉了，我們明白這總有一天會發生」。

馬蒂內茲與其他數百名島民預料很快就會搬遷至巴拿馬本土一處政府新蓋的屯墾區，此舉雖可救命，但原本的文化和生存之道卻岌岌可危。

馬蒂內茲說，「這會相當程度地改變我們的生活方式」，但「這並不會改變我們的精神，也不會改變我們的習俗」。

● 從缺水到缺電樣樣俱全 島民：等不及搬家

卡蒂蘇格圖普島上沒有飲用水；沒幾戶有可靠的電力，大多數靠着一具公共發電機每天可獲得短短幾小時的電力；更沒有人自家有廁所，島民必須到碼頭末端的公共隔間，在架在海上的木板上如廁。

因此，當政府在延宕多年後終於宣布將於今年底或明年初進行搬遷，讓島民移至15分鐘船程的本土一處屯墾區時，有居民表示已迫不及待要搬到新家。

政府準備了300個住家提供給300個家庭居住，每戶都有兩個卧室且有水有電。

62歲教師納瓦洛（Braulio Navarro）已經等不及擺脫每天得從島的一端跑至另一端上廁所的日子，「我知道新家24小時都有電，有電扇、有冷氣，這對我的家人來說是一大福音」。

© 2023 AFP