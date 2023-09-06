烏：俄飛彈和無人機攻擊基輔、敖德薩州釀1死

（法新社基輔6日電） 敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄羅斯今天稍早對敖德薩州發動無人機攻擊，造成1名平民死亡，並導致多瑙河（Danube River）港口伊斯梅爾發生火災受到破壞。烏國首都基輔則受到飛彈攻擊。

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基佩爾在通訊應用程式Telegram寫道，這起針對伊斯梅爾（Izmail）地區的夜間攻擊持續將近3小時。

多瑙河港口伊斯梅爾與北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞相鄰，自從俄國7月退出由聯合國斡旋的黑海穀物協議後，伊斯梅爾便成為烏克蘭產品的主要出口路線。

基佩爾說道：「不幸的是，有1人死亡。」他說這名農業勞工身受重傷，在醫院不治身亡。

他還表示：「數個聚落遭到破壞和發生火災。」他指出，港口和農業基礎設施受到破壞，其中包括行政大樓。

同樣是暗夜攻擊，基輔當局表示，基輔遭到飛彈攻擊，所幸沒有造成人員傷亡。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）在通訊應用程式Telegram寫道，俄國飛行器向基輔市發射了巡弋飛彈，另一種飛彈也攻擊了這座城市。

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，飛彈碎片在基輔一處商業機構引發火警，但火勢已被撲滅。

烏克蘭空軍表示，俄國發射了33枚空中武器，烏克蘭防空系統摧毀了其中23枚。俄國發射的武器包括25架伊朗制「見證者」（Shahed）無人機、7枚巡弋飛彈、和1枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。

烏克蘭空軍表示：「防空飛彈部隊、戰鬥機、機動火力小組和其他作為…參與了擊退空襲的行動。」

© 2023 AFP