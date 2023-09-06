美國會大廈暴動案 驕傲男孩首腦泰瑞歐判22年

（法新社華盛頓5日電） 美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前首腦泰瑞歐（Enrique Tarrio）因涉2021年國會大廈暴動事件，今天遭判處22年有期徒刑，為迄今涉案最嚴厲的判決。

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法新社報導，聯邦地區法院法官凱利（Timothy Kelly）在華府舉行近4小時的量刑聽審上表示：「那天破壞了我們從前未曾打破和平轉移政權的傳統。」

聯邦檢察官在哥倫比亞特區聯邦地區法院的量刑聽審上指出：「這是一次經過算計的恐怖主義行為。」

檢方尋求法官判處泰瑞歐33年徒刑，雖然他於2021年1月6日當天不在華府，但被控指揮「驕傲男孩」成員對國會大廈進行軍事式襲擊。

39歲的泰瑞歐和「驕傲男孩」若干成員5月被判犯有煽動陰謀罪，因他們企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登在2020年總統大選中擊敗川普。

上周，法官凱利判處「驕傲男孩」另一名成員、32歲的諾狄恩（Ethan Nordean）18年徒刑。

今年稍早，另一極右派民兵組織「守誓者」（Oath Keepers）的創辦人羅茲（Stewart Rhodes）也遭判18年徒刑。

遭控涉及美國國會大廈暴動事件，至今已超過1100人被捕，至少630人承認有罪，且至少110人在審判中被定罪。包括1名警察在內5人在暴動期間或之後不久死亡，140多名警察受傷，國會大廈因暴動事件損失數以百萬計美元。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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