非洲氣候峰會 領袖敦促國際支持可再生能源激增

（法新社奈洛比6日電） 為期3天、具里程碑意義的非洲氣候峰會於今天落幕，非洲領導人要求針對全球金融體系進行徹底改革，並敦促國際社會支持可再生能源迅速發展。

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擁有54個國家的非洲大陸極易受到氣候變遷日益嚴重的影響，但各國領導人希望外界將非洲視為對抗全球暖化、長期受到忽視的盟友，而非暖化的受害者，並呼籲增加對潔凈能源的投資。

法新社看到的最終版「奈洛比宣言」指出：「該宣言將成為非洲在全球氣候變遷進程中採取共同立場的基礎。」

但宣言警告，要在整個非洲實現綠色成長，並「達到能夠對全球經濟脫碳做出有意義貢獻的規模」，就需要大規模增加資金。

分析人士認為，非洲團結的聲音可能為一系列重要會議帶來動力，接下來聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月底在阿拉伯聯合大公國展開，20國集團（G20）峰會則將在本周末於印度首都新德里登場。

由於非洲融資成本高到令人沮喪，這份宣言呼籲「建立一個能夠滿足非洲需求的新融資架構，包括債務重組和減免債務」。

宣言還要求富裕的碳污染國家兌現針對較貧窮國家的長期氣候承諾，並敦促全球領導人支持擬議「對化石燃料貿易、海運和航空徵收碳稅」。

根據非洲領導人的聲明，過去10年非洲在可再生能源方面的支出僅佔全球的2%。

聲明指出，非洲需在未來7年內讓投入可再生能源的金融資本增加10倍，達到約6000億美元，才能實現將可再生能源發電量從2022年的56GW（Gigawatt；百萬��）提高到2030年至少300GW的目標。

© 2023 AFP