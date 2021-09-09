國際太空站俄國服務艙煙霧警報響起 飄燒焦味

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（法新社莫斯科9日電） 國際太空站俄羅斯區域再次發生安全憂慮事故，星號服務艙的煙霧警報器今天被觸發，且太空人在聞到「燒焦」氣味；俄羅斯聯邦太空總署表示，系統其後運作正常。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，這起事件發生於格林威治時間（GMT）9日1時55分，且是在預定的太空漫步進行前。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯聯邦太空總署發言報導，所有系統後續運作正常，原先的太空漫步計畫今天稍後仍會實施。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明中指出：「位於國際太空站（ISS）俄羅斯區域星號服務艙（Zvezda Service Module）內煙霧警報器，於自動電池充電期間觸發，響起警報聲。」

俄羅斯新聞社引述美國國家航空暨太空總署（NASA）音頻通訊廣播報導，俄國太空人諾維茨基（Oleg Novitsky）看見且聞到煙霧，法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）則說，「塑膠或電子產品燒焦氣味」從俄國區飄到美國區。

俄羅斯聯邦太空總署表示，俄國太空人開啟過濾器，並在空氣清凈後返回就寢。

國際太空站俄羅斯區域近期問題頻傳，航太專家上個月警告，過時軟體可能會導致「無法修復故障」；星號服務艙則於今年稍早和2019年曾發生漏氣情事。

此外，俄羅斯出於對硬體老化的擔憂，曾表示計畫在2025年之後離開國際太空站並發射自己的軌道站。

© 2021 AFP