國際奧會釋申奧利多 布里斯本：希望的象徵

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（法新社布里斯本24日電） 國際奧會釋出對他們申奧的利多後，布里斯本朝承辦2032年奧運邁進一大步，這被澳洲視為走出疫情陰影、對未來重燃希望的象徵。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在線上記者會中說：「未來主辦城市委員會（Future Host Commissions）建議國際奧會執行委員會（IOC Executive Board）可與布里斯本就承辦2032年奧運展開針對性談話。國際奧會執委會一致通過，核准了這項建議。」

布里斯本已有很高比例的場館，完善的整體規畫、籌辦大型活動的經驗，加上有利的天氣狀況，為這座城市加了不少分。

布里斯本成為2032年奧運首選主辦城市，昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）樂見這個「好消息」。

她告訴澳洲廣播公司（ABC）：「在我們走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰霾，經濟準備復蘇之際，這將帶來巨大利益和許多就業機會。」

「更重要的是，這給了我們希望，讓我們有所期待，2032年雖然還很遙遠，但就像是隧道盡頭的光點般。」

© 2021 AFP