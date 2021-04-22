國際奧會：東奧與北京冬奧禁止選手場上政治訴求

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（法新社洛桑22日電） 國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，經IOC的運動員委員會建議，東京夏季奧運與北京冬季奧運期間，禁止選手在頒獎台與賽場表達政治訴求或示威。

國際奧會指出，調查3547位選動選手後，超過2/3的人認為在頒獎台、賽場或官方儀式期間傳達個人觀點「不洽當」。

國際奧會執委會宣布採納多項建議，其中包含這項禁止選手在頒獎或比賽時表達政治訴求，此前不乏有要求放寬奧林匹克憲章第50條的呼聲。

國際奧會奧林匹克憲章第50條（Rule 50）規定，禁止在場館和任何其他奧林匹克地區進行任何形式的「示威、政治、宗教或種族宣傳」

這也意味今日若再發生像1968年墨西哥奧運時的黑人權力致敬事件，將面臨處罰。目前相關罰則待訂。

1968年奧運會黑人權力致敬事件是非裔美國運動員史密斯（Tommie Smith）、卡洛斯（John Carlos）在頒獎儀式上所進行的政治示威。

史密斯和卡洛斯分別在田徑200公尺的比賽獲得金牌和銅牌後，於領獎台聽到美國國歌時，舉起戴着黑手套的拳頭直到國歌結束，兩人還穿着人權徽章的夾克，事件被認為是現代奧運史上最公開的政治聲明之一。

© 2021 AFP