國際婦女節悲歌 聯合國：疫情助長童婚

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（法新社華盛頓8日電） 今天是國際婦女節，根據聯合國兒童基金會公布的一份新分析報告，疫情對於若干國家的婦女造成嚴重影響，在今後10年期間，童婚可能會增加1000萬例。

這份研究報告「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）：對反童婚進展的威脅」（Covid-19: A threat to progress against child marriage）指出：「因疫情導致學校停課、經濟壓力、社福機構停擺、懷孕與父母身故，使得最弱勢少女處於益增的童婚風險中。」

若果真如此，這個趨勢將意味着近年來反童婚的進展恐嚴重倒退。

研究指出，過去10年，全球少女童婚的比例已減少15%，從幾乎每4人中就有1人降至每5人中1人，不過這項進展「如今面臨威脅」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）表示：「疫情使得數以百萬計女孩們原本艱困的處境變得更糟。」

這份研究報告指出，童婚的少女更有可能遭家暴與輟學，她們還面臨提早和意外懷孕以及妊娠併發症與死亡的益增風險。

這份報告估算，如今全球有6億5000萬童婚婦女，當中約有半數在孟加拉、巴西、衣索比亞、印度或奈及利亞。

佛爾要求各國學校恢復上課，展開法制改革，確保可取得醫療與社會服務的管道，同時提供保護家庭的措施。

她說，唯有如此，「我們才能大幅減少女孩童年因童婚被竊奪的風險」。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP