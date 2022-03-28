國際媒體新聞傳播受阻礙 BBC籲塔利班取消禁播令

（法新社倫敦27日電） 英國廣播公司（BBC）今天敦促塔利班（Taliban）政府撤銷自阿富汗頻道中移除國際廣播公司的命令，這項命令已阻斷BBC的新聞傳播。

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英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）國際部外語新聞總監卡法拉（Tarik Kafala）聲明指出：「塔利班政府命令我們的電視夥伴從頻道中移除國際廣播公司後，BBC以普什圖語（Pashto，阿富汗官方語言之一）、波斯語和烏茲別克語的電視新聞已自阿富汗頻道中消失。」

「我們籲請塔利班政府撤銷他們的決定，允許我們的電視夥伴立即把BBC新聞放回頻道。」

聯合國阿富汗援助團（UN Assistance Mission in Afghanistan）形容塔利班政府這次針對國際媒體的行為，是「另一次令人不寒而慄的發展」。

聯合國阿富汗援助團在推特發文指出，「塔利班政府命令阿富汗媒體停止播送國際媒體內容，這是對阿富汗人民的另一次鎮壓之舉。」

卡法拉稱塔利班此舉，是「在阿富汗人民處於不確定和動蕩之際的一個令人憂心的發展」。

他表示，阿富汗每周有超過600萬人觀看BBC電視新聞。

女權運動人士今天矢言，如果塔利班這個強硬派伊斯蘭主義執政集團，未能在1周內重新開放女子中學，她們將在全國發起一波抗議活動。

阿富汗本周稍早重新開放校園，是自去年8月以來的首次，有數以千計中學女學生湧入學校就讀。

不過，就在當天開放女性入學幾個小時後，官方又下令關閉學校，引發國際撻伐。

© 2022 AFP