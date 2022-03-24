國際游泳總會：全面禁止俄羅斯與白俄選手參賽

（法新社洛桑23日電） 國際游泳總會（FINA）今天表示，已收回允許俄羅斯與白俄羅斯選手以中立身分參加世界錦標賽的決定，現在將祭出全面禁賽令。

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國際游泳總會在聲明中說，在「獨立評估風險」後，理事會「批准，俄羅斯與白俄羅斯的運動員與官員不得參加世界游泳錦標賽」。

2022年世界游泳錦標賽將在6月18日至7月3日在匈牙利首都布達佩斯舉行。

俄羅斯入侵烏克蘭後，有數個國際運動組織禁止俄羅斯與白俄選手參賽，現在國際游泳總會也跟進。

國際游泳總會宣布禁賽後，俄羅斯宣布將退出所有比賽。

國際游泳總會聲明說：「國際游泳總會做出禁賽決定後，接獲俄羅斯游泳協會（Russian Swimming Federation）通知，所有俄羅斯水上運動選手退出今年剩下的所有FINA比賽。」

3月初，國際游泳總會跟隨柔道、拳擊與網球總會的腳步，決定讓俄羅斯與白俄選手以中立身分參賽，但在遭到其他國家游泳協會抗議後，國際游泳總會難以保持此一立場。

舉例來說，瑞士游泳協會（Swiss Swimming Federation）已威脅，如果俄羅斯與白俄選手參賽，將抵制世界游泳錦標賽。

另外，國際游泳總會也說，「俄羅斯游泳選手雷洛夫（Evgeny Rylov）據信參加在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki Stadium）舉行的挺戰集會，可能違反國際游泳總會規定，國際游泳總會已展開相關調查程序」。

© 2022 AFP