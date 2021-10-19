國際特赦組織：專制政府趁疫情箝制言論自由

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（法新社倫敦19日電） 國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，全球各地許多專制政權利用了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打壓異議人士。

關注人權的國際特赦組織指出，自去年以來，許多地方的言論自由遭受「前所未見」的限制，甚至有人因缺乏正確資訊而喪命。

負責研究維權及政策的國際特赦組織資深主任柯斯拉（Rajat Khosla）說：「溝通管道被鎖定，社群媒體遭審查，媒體機構也被關閉。」

「在疫情期間，記者和衛生專家被噤聲、囚禁，導致大眾無法獲得關於COVID-19的資訊，包括如何保護自己和社區。」

他還說：「（全球）近500萬人因感染COVID-19而死，缺乏資訊很可能是促成這個結果的因素。」

國際特赦組織表示，截至去年2月，中國展開了5511起針對個人涉及「編造、蓄意散布（有關疫情性質和範圍）錯誤且有害資訊」的刑事調查。

坦尚尼亞政府在前總統馬古富利（John Magufuli）執政時，實施禁止「假新聞」的法律，並視為犯罪，同時採取其他措施限制媒體報導。

今年3月驟逝的馬古富利生前否認國內有疫情，且質疑戴口罩的效果，堅稱能靠祈禱來消滅病毒。

國際特赦組織還提到，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府利用對抗網路犯罪的緊急立法來懲罰所有批評政府因應疫情作為的人，並駁斥醫院病床短缺、染疫及病故人數暴增等問題。

國際特赦組織警告，在俄羅斯，與疫情有關的反「假新聞」法及刑事罰則，即使在疫情平息後也可能會繼續實施。

總部位於英國倫敦的國際特赦組織表示，這類措施是全球各地近年「打壓人權」的行動一環，應立即改正。

國際特赦組織也指出，社群媒體平台在阻止關於病毒的不實和誤導性消息擴散上做得不夠。

國際特赦組織在「噤聲與誤導：COVID-19疫情中的言論自由陷入險境」（Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19）最新報告中表示，上述現象「讓人們愈來愈難持有充分知情的意見，並做出攸關自己健康的明智選擇」。

© 2021 AFP