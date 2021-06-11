國際特赦：中國迫害新疆維族 構成反人類罪

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（法新社倫敦10日電） 人權團體國際特赦組織（Amnesty International）今天公布報告指出，中國鎮壓數十萬新疆維吾爾族與其他少數民族，已構成「反人類罪」（Crimes Against Humanity）。

法新社報導，這份長達160頁的報告中，包含曾被關押在中國新疆地區集中營人士的證詞。國際特赦組織在報告中詳細描述中國「有系統性地、國家組織型大規模羈押、酷刑和迫害，已構成反人類罪」。

此外，這份報告也記錄了中國當局自2017年以來，對維族人和其他突厥裔少數民族採取的「極端措施」。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agn?s Callamard）說：「中國政府創造一個規模驚人的反烏托邦地獄景觀。」

她說：「穆斯林少數民族面臨反人類罪和其他嚴重侵犯人權的行為。」她表示這些受虐情事「震撼人類良知」。

報告記錄自2017年初以來，新疆大量民眾、無論男女被任意拘禁的情況。

報告說：「除了將數十萬人送進監獄外，還有數十萬人、甚至可能是百萬人以上被送往拘留營。」

國際特赦組織採訪50多名曾被拘留在新疆集中營的人全都表示，他們因持有宗教圖片或與國外的人士聯繫而遭拘留。

許多曾被關押的人士描述，他們會先被帶到警察局，被手銬和腳鐐銬在鋼椅上接受訊問。

他們表示，被毆打、剝奪睡眠和獄中人滿為患非常常見，在「極度有紀律」的拘留營中，他們沒有隱私或自主，且可能會受到嚴厲的懲罰。

卡拉馬爾德說：「中國必須立即拆除拘留營，釋放任意被拘留在營中或監獄的人。」她呼籲聯合國依據國際法展開調查。

© 2021 AFP