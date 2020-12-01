國際特赦：臉書助越南審查 成無人權地帶

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（法新社河內1日電） 人權團體「國際特赦組織」今天警告，臉書和谷歌（Google）在越南協助審查和平異議人士與政治表達，已快成「無人權地帶」。

共產越南關押批評者不是新鮮事，但近年來仍因鎖定臉書（Facebook）使用者飽受抨擊。在所有獨立媒體都遭禁的越南，臉書是很受活躍人士歡迎的一處論壇。

臉書今年稍早坦承會阻擋當局視為違法的內容，其最新透明度報告披露，依照政府命令審查的內容，和前6個月相較增加近1000%。

「國際特赦組織」（Amnesty International）今天在報告中表示，已訪談11名今年臉書內容被越南封鎖的活躍人士，另有3人發表的類似內容遭Google旗下YouTube審查。

其中因參與親民主組織被越南通緝後逃出的阮文莊（Nguyen Van Trang，譯音）表示，5月起臉書封鎖他有關共產黨最高領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong）以及黨高層陳國旺（Tran Quoc Vuong）的所有內文。

阮文莊也說，他針對土地糾紛等爭議議題的貼文，也被越南YouTube封鎖。

他告訴法新社：「我覺得好氣，對社會運動人士而言，這些平台在民主、人權、公民社會等進步價值方面，扮演着影響人心的重要角色。」

「臉書和Google的妥協不僅僅是封鎖訊息而已，在一個人民沒有許多機會參與政治活動的國家，也是在阻礙進步。」

越南有超過5300萬人使用臉書，佔總人口一半以上，這個平台也是本地商家重要的行銷工具。

根據業界專家，越南現在是臉書和Google在東南亞營收最高的國家，但「國際特赦組織」警告，雖然它們「一度是這個國家言論自由擴大的重要希望，社群媒體平台正迅速成為無人權地帶」。

根據越南國家媒體，越南資訊傳播部長阮孟雄（Nguyen Manh Hung）上月表示，科技公司遵循要求，移除「不利黨和國家的訊息與宣傳」的比率高於以往。同一份報導也說，今年臉書遵循95%的政府要求，YouTube 則遵循90%。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP