國際社會譴責哥倫比亞 對示威民眾過度使用武力

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（法新社哥倫比亞卡利4日電） 在哥倫比亞持續數日的反政府示威中有多人喪命，國際社會對該國多所責難，聯合國甚至形容該國維安人員是「過度使用武力」。

法新社報導，官方資料顯示，哥倫比亞民眾在與維安部隊的衝突中，共有19人喪命、846人受傷。在這樣的悲劇發生後，聯合國（UN）、美國、歐洲聯盟（EU）、人權組織同聲批評此事。

哥倫比亞的人權監察組織，一個獨立於政府之外的國家機構，稱有89人列為「失蹤」。

數以萬計的哥倫比亞人4月28日開始走上街頭抗議，一開始是反對政府新提出的稅制改革，後來更演變成是對總統杜克（Ivan Duque）政府的示威。

抗議民眾今天在全國幾個地方堵住道路，同時也在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）和該國西部的卡利（Cali）展開新的示威抗議。

卡利是哥倫比亞的第3大城市，也是受到這波動蕩影響最嚴重的地方。4月30日起，當地便出現軍人獲令上街巡邏的情況。

哥倫比亞國防部在全國各地部署4萬7500名軍警，而光是在卡利就有700名軍人、500名鎮暴警察，並派有1800名其他類型的警察和兩架直升機在當地。

針對一起昨晚發生在卡利，警方對示威民眾「開火」，據報造成多人傷亡的事件，聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR）今天表示「極為震驚」。

© 2021 AFP