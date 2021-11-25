國際紅十字會宣布下一位主席 首度由女性領導

（法新社日內瓦25日電） 國際紅十字會今天宣布，瑞士外交家暨國際事務工作者史波亞瑞奇艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）將擔任下一位主席。這是國際紅十字會首度將由一名女性領導。

廣告 繼續瀏覽後續

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）透過聲明表示，目前擔任聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme，UNDP）助理秘書長的史波亞瑞奇艾格爾，將在明年9月接替卸任的主席毛瑞爾（Peter Maurer）。

毛瑞爾屆時任期將滿10年。他今天對史波亞瑞奇艾格爾的任命案表示歡迎，說對方擁有「策略性的視野、強大的國際經驗和廣泛的外交背景」，能為主席的角色增添助力。

毛瑞爾還表示：「她是一名經驗豐富的領導人。我相信對於受到武裝衝突和暴力影響的人們，她將是一位強有力且富有同情心的擁護者。」

年齡未公開的史波亞瑞奇艾格爾則說：「（國際紅十字會的）全球任務充滿啟發性且至關重要，長久以來令我欽佩；能獲選擔任這個組織的主席，是一大榮譽與重大責任。」

她並表示：「我將在世界各地發生衝突的地方，奮力凸顯最脆弱者的需求，以及讓紅十字國際委員會團隊不可思議的影響力獲得公平對待。」

史波亞瑞奇艾格爾已婚，有2個孩子。她曾就讀瑞士巴塞爾大學（University of Basel）與日內瓦大學，擁有哲學、經濟學和國際法的碩士學位。

史波亞瑞奇艾格爾曾擔任瑞士外交部聯合國與國際組織分部主管，並於瑞士伯恩（Bern）、埃及開羅和美國紐約擔任過瑞士外交官。她還曾任職於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP