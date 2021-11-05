國際葡萄酒組織：歐洲天候不佳 2021年產量極低

（法新社巴黎4日電） 國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）今天表示，歐洲主要釀酒國家今年天候不佳，意味着2021年將是葡萄酒產量極少的年分。

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總部位於巴黎的國際葡萄與葡萄酒組織表示，全球今年葡萄酒產量預料約有2.5億公石（百公升），比去年下降4%，較20年平均值少7%。

公會表示，可以說2021年葡萄酒產量會極少，只比2017年的歷史低產量多一點，「這是天候條件不佳的結果，今年天候嚴重衝擊歐洲主要葡萄酒產國」。

義大利、西班牙和法國是歐洲主要葡萄酒產國，合佔全球產量約45%。受春季霜凍、冰雹及豪雨影響，3國產量比去年驟減2200萬公石，法國的產量更跌到1957年以來最低。

國際葡萄與葡萄酒組織秘書長羅卡（Pau Roca）表示，即使葡萄酒農去年對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機適應得還算好，如今也要面對比疫情更嚴重的問題，即氣候變遷。

他說，惡劣天氣漸趨頻繁，而氣候變遷「可沒有疫苗能打」，長期解決之道需要在栽培葡萄樹和釀酒方面非常努力地採取永續實踐。他還說，葡萄酒產業亟需適應現況。

公會表示，今年是連續第3年的低產量，由於疫情帶來不穩定性，目前尚不確知有何影響。

法新社報導，葡萄酒消費量去年因防疫措施而減少3%，預料今年將回升2%；除了中國之外，其他地區可望回到疫情前的消費水準。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP