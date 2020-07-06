法國世界報：世界進入免費貸款時代

疫情世界大流行重創經濟，導致債務激增，各國已將利率降低至歷史的最低，而且業內人士預計未來較長時間不會提高利率。這個情況帶來非常深遠的後果。

廣告 繼續瀏覽後續

零利率時代

法國世界報記者Eric Albert7月6日刊文說，政府，企業，家庭：貸款吧，現在正逢良機，利率從未如此之低，而且未來較長時間內不會漲回去。其實在世界進入Covid-19疫情大流行之際，借貸利率已經是2008年金融危機以來的最低。

為了在危機期間讓各國籌集資金，央行走得更遠，朝着貨幣幾乎免費的新貨幣時代多前進了一點。法國安盛投資管理公司（AXA INVESTMENT MANAGERS）的Mikaël Pacot先生解釋說，“利率會在很長時間內非常低。” 丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)的Christopher Dembik先生也證實說，“我們不會在短期內擺脫離擴張性貨幣政策”。

法國世界報說，對於全球經濟而言，央行此舉將帶來重大後果。各央行維持零利率的舉措影響到其他的一切因素，比如讓購房家庭更便宜地借到錢；讓持有資產的最富有家庭變得更富有，同時加劇社會階層之間和兩代人之間的不平等。反過來，現在把錢存在銀行里，已賺不到利息了。但是，央行的低利率卻可讓各國政府前所未有地借到債。

美聯儲帶頭

隨着疫情大流行，所有主要央行都通過啟動空前規模的購債計畫，對經濟提供援助。例如，歐洲央行（ECB）拿出超過1.5萬億歐元，讓歐元區的國家更容易籌集資金。雖然各央行都官方宣稱，干預行動是暫時的，並且保證會很快提高利率，回歸“常態”。不過，惠譽國際評級（Fitch Ratings）首席經濟師布萊恩-庫爾頓（Brian Coulton）反駁說：“他們在2008-2009年也說過同樣的話。”可是十年來的經驗教訓是，中央銀行在恢復常態方面沒有走太遠。另據牛津經濟研究分析公司估計，至少在“未來五年”內，利率會處在低水平。

法國世界報說，利率的下降趨勢可以追溯到1980年代後期。當年美聯儲 (Fed) 就是帶頭降息的央行之一。1987年黑色星期一的股災重創了全球股市。當時美聯儲主席格林斯潘（Alan Greenspan ）剛上任兩個月。他承諾在金融泡沫破裂時，不會出手干預，並表示相信市場本身的調節力量。然而，他所做的與他說的這些話恰恰相反，股災出現後，他立即宣布“隨時準備提供流動性”。

從那以後，每次發生危機，所有的央行都效仿美聯儲主席法格林斯潘的這個做法，來支持經濟，並且干預力度越來越大。比如在2008年大規模金融危機中，歐洲央行和美聯儲都首次把利率降為零。這樣還不夠，還啟動了購債行動，也就是“量化寬鬆”政策。不過在2017年，確實美聯儲試圖正常化，調升了利率。可是此舉隨即引發了金融市場嚴重動蕩，結果在第一次警訊出現後，美聯儲就恢復了零利率。

存款負利率

位於法蘭克福的歐洲央行卻從未接近過任何正常狀態。而且它的存款利率甚至在2014年變成了負數，首先是-0.1％，然後逐漸下降到目前的-0.5％。

在全球範圍內，經濟參與者們當然都利用這些反覆的降息政策，享受超低利率貸款。但同時他們也承擔更多的負債。

位於亞特蘭大的資產管理公司Invesco研究評估指出，30多年來，世界前25個經濟體的債務負擔越來越重。這些經濟體的國家債務，企業債務，家庭債務加在一起，與GDP的比例，從1980年的150%，增加到今天的250%。那麼，這樣債台高壘，災難是要來了嗎？該公司的分析師Paul Jackson表示，“只要經濟增長，而且融資成本很低，就不成問題”。換句話說，只要保持超低利率，一切就都好。不過惠譽主權國家債券總監托尼-斯金格警告說：“我們處在一個惡性循環當中。各國使用這些低利率借貸越多，央行收緊貨幣政策的能力就越弱。”

負債多一倍，利息少一倍

世界報這篇文章說，自疫情大流行以來，各國都發現了這棵神奇的搖錢樹，並且花錢如流水。比如，法國政府支出創下了歷史新高：補貼部分失業用300億歐元，延遲企業稅費需要320億美元，還有，對汽車業，航空業，旅遊業等各業的援救補貼計畫，如果沒有央行干預，是根本是不可能實現的。

如今，法國的十年期債券利率，徘徊在零附近，德國為-0.4％，英國為0.2％。世界報說，這就導出一個奇特的悖論。以法國為例：從2008年到2020年低，國家債務與GDP的比例，從70%增加到115%。但同期，法國為這些債務支付的年息卻從GDP的2.8%降到了1.4%。也就是說，債務增加了一倍，債務在政府預算的權重，反而減少了一半。Paul Jackson總結說，這是多虧了幾個世紀以來的最低利率。