瓜地馬拉將於今年十月一日退出國際咖啡組織。瓜地馬拉全國咖啡協會理事長艾瑞納斯透露，由於他們認為國際咖啡組織並沒有充分維護咖啡農的利益，因此他們敦促瓜地馬拉政府和國際咖啡組織切斷關係。瓜地馬拉的咖啡產量佔世界總產量的2,5%。國際咖啡組織有43個咖啡出口成員國和6個咖啡進口成員國，這六個進口國全部是歐盟成員國。

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咖啡是中美洲國家瓜地馬拉的主要出口農產品之一，以阿拉比卡（Arabica）品種為大宗。而瓜地馬拉現正努力克服2019冠狀病毒疾病疫情對國家經濟帶來的挑戰。

瓜地馬拉官員及一名咖啡產業代表透露，由於咖啡豆價格跌勢令人擔憂，瓜地馬拉已展開退出國際咖啡組織的相關程序。

根據美國農業部5月發布的報告，儘管瓜地馬拉生產的咖啡價格已偏高，但當地許多咖啡小農在目前產季仍持續虧損。小農占瓜地馬拉咖啡農的比例高達97%。

國際咖啡組織希望瓜地馬拉政府和其他成員國達成新的議價協定，因為國際咖啡組織無法扮演市場監管者的角色。

國際咖啡組織表示，目前尚未正式接獲瓜地馬拉通知計畫退出組織，但他們知道「瓜地馬拉有些勢力」對國際咖啡組織處理咖啡跌價的方式不滿。

路透社報導，一名瓜地馬拉官員表示，由於國際咖啡價格低迷，中美洲的咖啡產國正在尋求其他方式來支持咖啡產業。