意媒：意大利政府正在考慮放棄華為5G

路透社7月8日引述意大利媒體透露，意大利正在考慮是否將華為排除在5G項目之外。

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意大利《共和國報》報道這個消息時，未透露消息的來源。意大利政府尚未證實。華為不予置評。路透社引述一名意大利政界消息人士說，這個問題正在討論之中。

華盛頓反對歐洲盟友讓華為參與5G網絡，指華為的設備可能被北京用於對西方進行間諜活動。但華為一再否認這個說法。

意大利到目前為止並未將華為排除在其5G網絡計畫之外。但似乎情況正在發生變化。

意大利《共和國報》說，意大利外長迪馬約(Luigi Di Maio)上周在羅馬會晤了美國大使，會談的內容包括華為問題。

意大利官員認為，即使美國民主黨候選人拜登贏得11月的總統大選，華盛頓對華為的立場也不太可能改變。

意大利財經部長瓜爾蒂耶里(Roberto Gualtieri) 和國防部長圭里尼（Lorenzo Guerini）都非正式地提出了這個議題。據意大利政界消息人士透露，意大利國防部長圭里尼是絕對最支持大西洋主義的人。

該報說，和許多歐洲盟友一樣，意大利政府準備改弦更張。並稱，就連原本支持華為的“五星運動”也在重新考慮立場。五星運動是執政聯盟成員之一。

去年，意大利議會的安全委員會Copasir表示，意大利應該考慮阻止中國華為和中興參加意大利的5G網絡開發。

該委員會成員博爾濟（Enrico Borghi）告訴路透，意大利可能會使用計畫中的歐盟疫情復蘇基金資源發展5G網絡，這意味着需要明確立場，將中國公司排除在外。

他還說，“在不使用中國技術的情況下，在歐洲建立5G網絡的所有條件都具備了。”