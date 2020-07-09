澳大利亞暫停與香港引渡協議 延長在澳港人簽證打開永居大門

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)7月9日宣布，由於中國頒布了新的香港國安法，澳大利亞將暫停與香港的引渡協議，並且為部份港人提供“避風港”。現時已身在澳洲的約 1 萬名港人，包括留學生、持臨時工作簽證者及畢業簽證者的簽證可獲延長 5 年居留許可，並提供申請永久居留 途徑。

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莫里森當天在講話前，加拿大剛剛宣布暫停與香港的引渡協議，英國也發表聲明表示，由於港版國安法的實施，英方也在考慮類似舉措。莫里森講話稱，“今日所宣布最受影響的是已在澳洲的 1 萬名港人。”現時在澳的香港留學生、持臨時工作簽證者及畢業簽證者的簽證將延長 5 年，並會提供申請永久居留的途徑。此外，2300餘名港人持有上述其中之一的澳洲簽證，但他們目前並不身處在該國。澳洲政府指出，香港居民還會有優先機會申請環球人才計畫簽證 (Global Talent Scheme) ，而計畫亦會嘗試吸引香港的企業到澳洲營商。與此同時，莫里森最新公布的計畫內未有專為港人設立人道簽證。他談到，“難民及人道主義途徑依然存在，全球所有需要人士都可申請。”

上周在被問及是否會有為港人而設的永久居留權計畫時，莫里森回應指，“如果你問的是澳洲有否準備提供升級協助，答案是有的。” 澳大利亞政府還在近日警告該國民眾不要前往香港，理由是關於對國安法的解讀問題，以及存在澳大利亞人被移送到中國大陸起訴的風險。澳大利亞的旅行建議稱，“基於定義模糊的國家安全理由，你遭到拘留的風險可能增加；你可能在沒有意識到的情況下就違反了法律。”莫里森在當天的講話中重複了澳政府對計畫赴港公民的警告。

莫里森在講話中稱，澳大利亞的決定，是作為對這項在香港頒布的新國安法潛在全面影響的回應。他說，“我們的政府，與世界各地的其他政府一道，對於在香港實施這項國家安全法一貫表達擔憂。”他強調，“今天我們認定，這一國家安全法使我們與香港的引渡協議情況發生了根本變化。”他續指，澳大利亞政府預計不會出現太多來自香港的新申請者，並稱申請的審批過程不會改變。

值得一提的是，莫里森結束講話後有記者提問澳洲是否做好準備，以應對北京可能採取的貿易報復行為，對此他沒有給予直接答覆。莫里森說，“我們會依據澳大利亞的國家利益作決定，我們會就我們自己的法律和警報作決定，我們會以理性、嚴肅和具有一致性地如此執行”。他說，“這也正是我們所做的，我們並將介於這一基礎上繼續如此行事”。

對此，中國駐澳大利亞大使館網站9日發布發言人表態稱，“我們對澳方政府今天宣布的有關涉港舉措及錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。澳方所作所為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。”聲明稱，“香港事務純屬中國內政。澳方成天把反對‘外國干涉’掛在嘴邊，卻在涉港問題上說三道四，充分暴露了其虛偽性和雙重標準。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方敦促澳方停止借任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。”