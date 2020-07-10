意大利電信集團在5G核心設備招標中排除華為

路透社7月9日援引兩名知情人士的話指，意大利最大的電信運營商、意大利電信集團（TIM）已經將華為排除在該公司正在準備於意大利和巴西進行的5G核心設備招標之外。

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此前，意大利《共和國報》於近日報導稱，據一名意大利政界消息人士表示，當局正在考慮是否將華為排除在5G建設項目之外。上周，意大利外交部長迪馬約在羅馬會見了美國大使，雙方會談的內容涉及華為的相關問題，意大利經濟和財政部長瓜爾蒂耶里及國防部長圭里尼也已經非正式提出這個議題。消息人士介紹稱，圭里尼絕對是最支持大西洋主義的人。此外，作為意大利執政聯盟成員之一的“五星運動”政黨，也在重新考慮此前支持華為的立場。

據這一最新報道顯示，華為並未參與TIM在意大利的現有核心網絡建設，但此次被排除在外可能標誌着TIM在巴西的業務軌跡發生變化，華為此前為該集團的巴西子公司TIM Participacos的核心網絡提供了4G設備。意迅社則在有關報道中引述消息人士的話稱，這一決定與政治因素無關，只是在多個合作夥伴中作出的行業選擇。所謂的核心網絡設備負責處理敏感數據。華為已經成功地與包括TIM Participacos的子公司TIM Brasil在內的巴西所有主要電信商進行了5G測試，正在幫助它們在5G頻譜拍賣前實現基礎設施的現代化。

一位了解TIM Participacos計畫的人士表示，一旦政府完成新頻譜的拍賣，巴西可能會進行另一次購買5G設備的招標，可能會在明年進行。“當巴西進行購買5G設備的招標時，TIM Brasil將把供應商保證給予意大利的5G設備價格作為參考，如果超出這個價格，TIM Brasil將不會購買。”這位消息人士補充稱，如果巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)的政府允許，華為仍可以參加第二輪招標。

據悉，華為網絡安全與解決方案主管莫塔（Marcelo Motta）曾在本周警告稱，如果巴西屈服於美國壓力而壓制華為，那麼巴西部署5G電信網絡可能延遲數年且面臨更高的成本。本周四，華為意大利公司還發表聲明，對近期關於意大利5G網絡建設的新聞予以回應。

華為在這份英文聲明中稱，“我們堅信，‘數字意大利’的安全和發展應基於事實，而不是毫無根據的指控。”聲明續指，“我們將直接或間接地在科技、就業及資源上，通過我們合作夥伴的供應鏈，致力於為意大利數字化發展作出貢獻，在這個艱難時期也是如此。安全、透明及尊重規則是保障運營商、商業夥伴及消費者對我們信任的關鍵因素。”